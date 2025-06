Paura ad Oristano, si tuffa in acqua ma il fondale è basso: grave 14enne

Si è tuffato a Torre Grande in un punto in cui il fondale era troppo basso e l’urto violento potrebbe avergli causato gravi danni alla colonna vertebrale. Per questo, un ragazzo di 14 anni della zona di Oristano è stato ricoverato urgentemente al Brotzu ieri pomeriggio.

Accortisi di quanto successo, gli amici sono intervenuti immediatamente per recuperarlo e chiamare i soccorsi. Sul posto si è così precipitato il personale del 118.

Secondo le ricostruzioni, il ragazzo intanto avrebbe perso i sensi, non si sa se per il dolore o a causa di un malore successivo, ed inizialmente era stato trasportato al San Martino. La situazione però sarebbe rimasta critica e per questo motivo si è optato per il trasferimento al Brotzu con l’elisoccorso.

