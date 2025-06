Sestu, maxi sequestro di marijuana: due arresti

Blitz all’alba dei Carabinieri a Sestu. Nel corso di un’attività mirata alla repressione dello spaccio di droga, i militari hanno arrestato due uomini, un agricoltore 54enne e un disoccupato 34enne, entrambi residenti in località Terra Mai e già noti alle forze dell’ordine. L’accusa è di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari li hanno sorpresi all’interno di un terreno agricolo in uso ai due, dove era stato allestito un capanno mimetizzato da ricovero attrezzi, in realtà adibito a centro di essiccazione della marijuana. Durante il controllo, sono state rinvenute e sequestrate oltre 12 chilogrammi di infiorescenze di cannabis, suddivise in più zone all’interno della struttura e presumibilmente pronte per la successiva immissione nel mercato illecito.

Il materiale sequestrato sarà sottoposto ad analisi tecnico-scientifiche presso i laboratori del RIS per la determinazione del principio attivo e della qualità complessiva dello stupefacente.

Ultimate le formalità di rito, i due indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida disposta dall’Autorità Giudiziaria competente.

