Decimomannu, le fiamme minacciano il paese: chiuso tratto della 130

Il rogo divampato in località Is Caddeus spinto dal maestrale: in volo un elicottero e chiuso un tratto della 130

Un grave incendio è scoppiato nel pomeriggio in località Is Caddeus, a Decimomannu, a poche centinaia di metri dal centro abitato. Il forte vento di maestrale ha favorito la rapida propagazione delle fiamme, che hanno lambito un piccolo bosco ai margini del paese.

Per motivi di sicurezza è stata chiusa temporaneamente la statale 130, nel tratto compreso tra Decimo e Villaspeciosa. La circolazione in direzione Iglesias è stata deviata sulla 196, mentre la carreggiata verso Cagliari risulta libera ma rallentata.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di terra, coadiuvate da un elicottero per contenere il fronte del fuoco. Al momento, non risultano feriti né abitazioni evacuate, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio da parte delle autorità competenti.

L’intervento prosegue anche in queste ore per mettere in sicurezza l’area e prevenire nuovi focolai, mentre le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

