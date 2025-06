Fiamme in diverse aree dell’Isola: interventi aerei per contenere l’incendio a Decimomannu

Incendi in Sardegna: 12 roghi, i più grossi a Decimomannu e Donori

Giornata intensa per la lotta agli incendi in Sardegna. Si segnalano 12 roghi in tutto il territorio regionale, uno dei quali ha richiesto l’intervento aereo della flotta regionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

A Decimomannu un incendio rurale è divampato vicino all’abitato, bruciando circa 2 ettari di vegetazione. Le operazioni di spegnimento, concluse intorno alle ore 17.30, sono state coordinate dalla Stazione forestale di Uta con il supporto di un elicottero del Corpo Forestale di Pula, più una squadra dei Vigili del Fuoco e i volontari AVAD di Decimoputzu con due squadre dell’associazione ORSA di Assemini.

A Donori un altro incendio rurale è attualmente in corso in località Tuvu. Le fiamme sono sotto il coordinamento della Stazione forestale di Dolianova, con l’ausilio dell’elicottero del Corpo Forestale decollato dalla base di Villasalto.

La situazione resta sotto costante monitoraggio, con l’impiego di squadre a terra e mezzi aerei per evitare che i roghi possano estendersi, complice anche la presenza del maestrale che alimenta la propagazione delle fiamme.

