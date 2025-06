Tragedia a Gorizia, padre e figlio sardi in gita: l’uomo muore per un malore

Il bimbo, di appena 10 anni, appena ha visto il papà accasciarsi a terra, ha chiamato subito il 112 e fatto un massaggio cardiaco. Purtroppo non c'è stato nulla da fare

Padre e figlio di San Gavino Monreale stavano facendo un’escursione in provincia di Gorizia quando improvvisamente l’adulto si è accasciato a terra per un malore. Il bimbo ha subito chiamato i soccorsi e praticato un massaggio cardiaco, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il dramma si è verificato questa mattina intorno alle 11.30, sul sentiero che conduce al Monte Calvario. L’uomo era un militare del reparto Cavalleggeri di Treviso.

Il bambino, di appena 10 anni, come ha visto il padre accasciarsi a terra ha fatto chiamato immediatamente il 112 e ha fatto tutto il possibile per salvargli la vita, ma il genitore è morto tra le sue braccia.

Sul posto sono poi arrivati un’automedica, un’ambulanza, la polizia e i Vigili del Fuoco, che avevano chiesto anche l’intervento di un elicottero da Venezia, oltre al soccorso alpino. Il piccolo è stato poi accompagnato a casa dalla mamma.

