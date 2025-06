Sicurezza rinforzata in Sardegna, arrivano 83 nuovi agenti di Polizia

Un significativo incremento delle forze dell’ordine è in arrivo per la Sardegna, con l’assegnazione di 83 nuovi operatori di Polizia. L’annuncio, diffuso dall’Onorevole Dario Giagoni della Lega, rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento della sicurezza e un maggiore presidio del territorio isolano, temi da sempre centrali nell’agenda del deputato sardo.

I nuovi agenti saranno distribuiti strategicamente tra le diverse province. In particolare, 14 poliziotti potenzieranno le aree di Cagliari e del Sulcis-Iglesiente. La provincia di Nuoro vedrà l’arrivo di ben 37 operatori, destinati ai comuni di Ottana, Macomer, Orgosolo, Tortolì e Lanusei. Due unità saranno assegnate all’Oristanese, mentre la provincia di Sassari riceverà un contingente di 30 agenti, che andranno a rafforzare i presidi di Tempio Pausania, Ozieri e Arzachena (Porto Cervo).

“Questo importante arrivo di rinforzi per la sicurezza in tutta la Sardegna è il frutto di un lavoro costante e della profonda attenzione che dedichiamo alle esigenze della nostra isola,” ha dichiarato il deputato sardo della Lega, Dario Giagoni. Ha inoltre aggiunto: “Abbiamo sempre sostenuto la necessità di un maggiore presidio e una sicurezza rafforzata per i nostri cittadini e le nostre comunità, e questi 83 nuovi agenti sono una risposta tangibile a tale impegno.” Giagoni ha infine rivolto un “ringraziamento doveroso” al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Nicola Molteni, definendo questo intervento una dimostrazione concreta dell’impegno del Governo e della Lega in materia di sicurezza, in netta contrapposizione alle “chiacchiere della sinistra”.

L’aumento del personale delle Forze dell’Ordine è atteso non solo per garantire una maggiore percezione di sicurezza tra la popolazione, ma anche per consentire un’azione più efficace nel contrasto alla criminalità e nel mantenimento dell’ordine pubblico, contribuendo così al benessere e alla tranquillità dei cittadini sardi.

