Donne vittime di violenza, nuove tutele nei contratti della Regione Sardegna

Intesa tra Regione Sardegna e le organizzazioni sindacali sull’aggiornamento del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL), che riguarda il personale dell’Amministrazione, degli enti strumentali e delle agenzie della Regione. L’accordo, approvato dal Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (Co.Ra.N.), segna un passo avanti sul tema delle tutele.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto in materia di permessi, figlio di un attento lavoro di squadra finalizzato al benessere dei dipendenti del sistema regione Sardegna” commenta l’assessora Mariaelena Motzo. “Tra le innovazioni più significative vi è l’introduzione di nuove tutele per le dipendenti inserite in percorsi di protezione a seguito di episodi di violenza. Non si tratta solo di un adeguamento normativo, ma di un gesto concreto che riconosce un diritto fondamentale e crea condizioni reali per accompagnare le donne verso autonomia, sicurezza e dignità anche nella dimensione lavorativa”.

L’accordo prevede l’introduzione del diritto all’astensione dal lavoro fino a 90 giorni in 3 anni, per chi è coinvolto in situazioni di violenza domestica o di genere. A questi si possono aggiungere ulteriori 30 giorni di aspettativa, offrendo una protezione concreta nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. È inoltre contemplata la possibilità di trasferimento o comando presso altre amministrazioni, anche in sedi diverse, per garantire la sicurezza e la riservatezza delle persone interessate.

Tra gli altri aggiornamenti introdotti figurano l’ampliamento dei permessi per motivi familiari e di salute, la possibilità di usufruire delle ferie anche in modalità oraria, il potenziamento delle tutele per il diritto allo studio e la valorizzazione della formazione digitale. Vengono inoltre semplificate e chiarite le modalità di fruizione degli istituti contrattuali, a vantaggio della trasparenza e dell’efficacia amministrativa.

“L’accordo – conclude l’assessora Motzo – rappresenta un importante passo in avanti verso un’amministrazione più attenta ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori, capace di adattarsi ai cambiamenti sociali e di rafforzare la propria funzione pubblica anche attraverso strumenti contrattuali innovativi e inclusivi”.

