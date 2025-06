Pisacane, l’emozionante lettera della moglie Rosy: “Cagliari è casa”

“Certe emozioni pensi di viverle una volta sola”. Inizia così la toccante lettera di Giusy Pesce a suo marito Fabio Pisacane, annunciato questa mattina come nuovo allenatore del Cagliari.

“Credevo che niente mi avrebbe fatto battere il cuore come quando scendevi in campo da giocatore… E invece oggi, da allenatore del nostro Cagliari, l’emozione è ancora più grande” prosegue Giusy, che sui suoi social ha regalato ai suoi followers tantissimi scatti di famiglia.

“Perché sarai tu a guidare 11 guerrieri, a portare in campo quei valori che hai sempre vissuto con orgoglio, con coraggio, con amore. So quanta strada hai fatto per arrivare fin qui. So quanto hai lavorato, quanto hai sacrificato, quanto hai creduto in questo sogno anche nei momenti più duri. E oggi vedere tutto questo diventare realtà riempie il cuore di una gioia immensa”.

Poi il pensiero alla città che li ha adottati. “Da dieci anni questa terra è casa nostra. Cagliari ci ha accolti, ci ha fatto crescere, ci ha fatto sentire parte di una famiglia. E oggi il nostro legame con questi colori è più forte che mai. Grazie alla società per la fiducia. Grazie ai tifosi per il sostegno che non è mai mancato. E a te, amore mio, auguro di continuare a sognare, a crederci, a lottare. Perché la vera vittoria nella vita è non smettere mai di provarci. E noi, la famiglia rossoblù, saremo sempre al tuo fianco”.

