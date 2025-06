Sassari, fatture false per 25 milioni di euro: blitz della Guardia di Finanza

Sassari, fatture false per 25 milioni di euro: blitz della Guardia di...

Controllavano un giro di fatture false da 25 milioni di euro. Nei guai 4 persone di nazionalità cinese, operanti a Sassari ma con diramazioni anche a Roma e Milano. A incastrarli la Guardia di Finanza di Oristano, che ha smascherato un sistema di società fittizie e di prestanome per oltre 25 milioni di euro, con un importo di 4,8 milioni di Iva evasa e omissione di oltre 300 mila euro di ritenute Irpef e previdenziali dei dipendenti.

I reati su cui indaga la Procura di Sassari sono quelli di emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, occultamento/distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, omesso versamento delle ritenute previdenziali e autoriciclaggio.

L’operazione ha visto l’impiego di oltre 60 finanzieri. Le Fiamme Gialle coordinate dalla Compagnia di Oristano, hanno eseguito perquisizioni a Sassari, Roma e Milano, puntando a 2 società di capitali, 5 ditte individuali e 3 studi professionali. Al vertice del sistema c’è una coppia di coniugi di origine cinese, residente a Sassari.

I due sfruttavano dei prestanome, di cui ufficialmente risultavano dipendenti, aprendo diverse attività tra rivendite di casalinghi, grande distribuzione, ristoranti e negozi di telefonia di marchi prestigiosi. Tutte attività che ruotavano attorno a una società fantasma che ha emesso fatture per operazioni inesistenti, incassando così oltre 25 milioni di euro dirottati tramite bonifici su conti correnti principalmente in Cina. Il “gioco” era quello di iniziare l’attività per chiudere nell’arco di due anni, evitando così gli accertamenti previsti dalla legge, senza versare Iva, contributi previdenziali e ritenute Irpef, svanendo nel nulla.

