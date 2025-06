Cagliari, ripreso il lavaggio straordinario delle strade cittadine

"Ringrazio il Servizio per intervenire puntualmente e apportare correttivi", dichiara l'assessora all'ambiente Luisa Giua Marassi

Sono ripartiti in questi giorni i lavaggi straordinari delle vie cittadine a Cagliari, un’iniziativa già avviata la scorsa estate e ripresa durante il periodo natalizio, che si affianca ai regolari interventi di pulizia di piazze, portici, scalinate e aree mercatali. Questi interventi aggiuntivi sono stati resi possibili grazie a una rimodulazione dell’appalto in corso, che originariamente non prevedeva il lavaggio con acqua dei marciapiedi urbani e delle strade del centro storico.

L’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi, ha espresso la sua gratitudine: “Ringrazio il Servizio per intervenire puntualmente e apportare correttivi, anche straordinari”. Ha poi aggiunto: “Lo dobbiamo anche alle tante persone che pagano regolarmente la Tari e hanno permesso alla nostra città di raggiungere quasi l’80% di raccolta differenziata. Il lavaggio con acqua verrà inserito nella programmazione ordinaria del prossimo appalto”. Questo sottolinea l’importanza della collaborazione civica nel raggiungimento di standard elevati di pulizia e differenziazione dei rifiuti.

I lavori di pulizia intensiva, che includono l’utilizzo dell’acqua, interesseranno per tutto il mese di giugno i quartieri di San Benedetto, Fonsarda, Genneruxi, Villanova, Marina, Stampace, Is Mirrionis e San Michele. La programmazione prevede che nei prossimi mesi verranno inclusi progressivamente anche numerosi altri quartieri e vie della città, estendendo così il beneficio a un’area sempre più vasta di Cagliari.