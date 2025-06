Comunali Nuoro, campo largo ottiene oltre 60% dei seggi in consiglio

Cinque seggi per il Pd, quattro seggi per il Movimento 5 Stelle, Due seggi vanno a Uniti, ai Progressisti e Avs, uno per Sinistra futura e Psi