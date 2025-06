Cagliari, giovane trovarto morto a Sant’Elia: ecco chi era | Sestu in lutto

“Colpiti dalla tragica notizia di oggi, la Sindaca e tutto il Comune di Sestu si stringono attorno alla famiglia del giovane Mariano in questo momento di profondo dolore”. Così il paese dove era residente Mariano Olla, 16 anni, esprime il cordoglio di un’intera comunità per la morte del giovane. Il corpo del ragazzo è stato trovato questa mattina a Sant’Elia, in una spiaggetta nei pressi del parcheggio cuore, non lontano dallo stadio.

Un dramma che ha scosso profondamente la comunità locale, ancora incredula davanti a una tragedia avvolta nel mistero. Il giovane, nato nel febbraio del 2009 e residente a Sestu da alcuni anni, è stato identificato dal padre, chiamato a effettuare il riconoscimento. Il corpo senza vita è stato trasferito all’istituto di anatomopatologia dell’ospedale Brotzu, dove lunedì 16 giugno verrà eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Cagliari.

Al momento, le cause del decesso restano ignote. Un primo esame non ha evidenziato segni evidenti di violenza sul corpo del ragazzo, ma gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna pista. La Polizia è al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del giovane e fare piena luce su quanto accaduto.

