Maxi incidente a Olbia: 10 persone in ospedale

Una carambola di veicoli ha destato qualche preoccupazione a Olbia, in via Bora. Ben 10 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente, nessuna di loro sembra essere in gravi condizioni. Restano da accertare però le cause dell’incidente.

Secondo le ricostruzioni infatti, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire intorno alle 14 e una volta giunti sul posto hanno trovato una delle tre vetture coinvolte nel sinistro capottata su un fianco.

Immediato il soccorso anche da parte del 118 e l’intervento della Polizia che ha svolto i rilievi di competenza.

