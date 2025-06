Monastir, pestaggio fuori dal centro d’accoglienza: maxi rissa tra stranieri

Aggressione a Monastir, dove un 19enne tunisino è stato pestato e derubato fuori dal centro d’accoglienza per poi essere difeso da altri ospiti della struttura

Una violenta aggressione si è verificata nella tarda serata di ieri nei pressi del Centro di Accoglienza Straordinario di Monastir. Intorno alle 22:45, un giovane tunisino di 19 anni, ospite della struttura, è stato accerchiato e brutalmente picchiato da un gruppo di uomini armati di bastoni, che lo hanno colpito ripetutamente prima di fuggire con il suo monopattino elettrico.

Il pestaggio, avvenuto nei pressi del kartodromo adiacente al Cas, ha richiesto l’intervento urgente di un dispositivo interforze composto da pattuglie dei Carabinieri di Dolianova, Siurgus Donigala, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova e da tre volanti della Polizia di Stato della Questura di Cagliari. Una volta sul posto, gli operatori hanno constatato che l’aggressione si era già conclusa.

Secondo la prima ricostruzione, a intervenire in soccorso del 19enne sono stati due suoi connazionali e un altro ospite della struttura, un afghano di 24 anni. Quest’ultimo è rimasto coinvolto nello scontro, riportando ferite che hanno richiesto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità. Il giovane tunisino, invece, è stato accompagnato all’ospedale Brotzu per ricevere cure mediche per escoriazioni e contusioni.

Le indagini, coordinate dalla Stazione Carabinieri di Monastir, sono già partite per identificare gli aggressori, che secondo le testimonianze potrebbero essere di origine pakistana e afghana. Gli investigatori ipotizzano che l’agguato sia legato a dissidi personali maturati nel tempo. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le dichiarazioni raccolte dai presenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it