Asse di mercato Cagliari-Sampdoria: sul piatto Riccio, Scuffet e Leonardi

Cagliari e Sampdoria stanno definendo uno scambio di mercato che potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta. Le due società sono pronte a finalizzare gli accordi per il trasferimento del difensore Alessandro Riccio in Sardegna e del portiere Simone Scuffet in Liguria.

Riccio, classe 2002, reduce da una stagione positiva con la Samp (28 presenze), si appresta a vestire la maglia rossoblù con la formula del prestito oneroso a 500 mila euro, con diritto di riscatto. In direzione opposta Scuffet, portiere friulano con esperienza in Serie A e all’estero, pronto a diventare il nuovo numero uno blucerchiato, anch’egli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una mossa che soddisfa le esigenze tecniche di entrambe le squadre, con il Cagliari che si assicura un giovane centrale e la Samp che punta su un portiere esperto.

Ma le trattative non si fermano qui: il Cagliari ha messo gli occhi su Francesco Leonardi, attaccante classe 2005 e gioiello del vivaio doriano. Il trasferimento del giovane talento, considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile della Samp, è in fase avanzata e potrebbe essere chiuso già nei prossimi giorni.

