Sennori, giovane accoltellato durante festa San Giovanni: è in fin di vita

Una serata di festa rischia di trasformarsi in tragedia: un ragazzo sarebbe stato accoltellato. La comunità si riunisce in preghiera "Supplichiamo San Giovanni per un miracolo"

Una notte di festa ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Sennori. Ieri sera infatti erano cominciati i festeggiamenti per San Giovanni ma nel corso della serata diverse persone sarebbero rimaste ferite.

Secondo i primi accertamenti, si è trattato di ferite da taglio e un ragazzo si trova attualmente in condizioni molto critiche.

A dar notizia delle condizioni del ragazzo è stata la Parrocchia di San Basilio di Sennori, attraverso un post diffuso sui social: “Questa mattina non abbiamo certamente l’umore giusto per far festa. Per via di una vicenda triste un ragazzo è in fin di vita”.

“Ricordo comunque che gli orari rimangono invariati e la processione si farà lo stesso.. in forma silenziosa per supplicare San Giovanni che intervenga in un miracolo che in questo momento è l’unica cosa necessaria”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it