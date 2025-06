Voli cancellati per la Sardegna, caos e disagi | Deidda: “Garantire assistenza”

Disagi ieri sera per tanti viaggiatori diretti in Sardegna. Il deputato Salvatore Deidda richiama le compagnie: "Rispettare gli obblighi di assistenza"

Emergenza rientrata, ma per molti passeggeri, in particolare sardi, i disagi sono tutt’altro che risolti. Un guasto ai radar del Nord-Ovest, avvenuto nella giornata di ieri, ha provocato ritardi e cancellazioni a catena, lasciando a terra centinaia di viaggiatori in diversi aeroporti.

Tra i voli cancellati spiccano il Linate-Cagliari delle 20, operato in continuità territoriale da Aeroitalia, e il Linate-Olbia. Molti dei passeggeri diretti in Sardegna sono rimasti senza alcuna assistenza, senza informazioni chiare su eventuali voli sostitutivi, né un alloggio dove passare la notte.

In merito alla questione, è intervenuto anche Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Trasporti della Camera, che ha ricordato gli obblighi delle compagnie in caso di cancellazioni previsti dal Regolamento UE 261/2004:

“Un accadimento eccezionale può purtroppo verificarsi e, sebbene in questi casi la responsabilità non ricada direttamente sulle compagnie aeree per l’evento in sé, è inequivocabile il loro dovere di fornire assistenza e informazioni ai passeggeri” dichiara Deidda.

L’esponente del centrodestra sottolinea inoltre che i primi problemi si sono manifestati già intorno alle ore 20, “quindi non a notte fonda”, evidenziando come ci sia stato “tempo sufficiente per attivare le procedure di assistenza”.

Il deputato ha ribadito gli obblighi delle compagnie aeree previsti dal regolamento europeo, che includono: Rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; Imbarco su un volo alternativo nel più breve tempo possibile, in relazione all’operativo della compagnia aerea; Possibilità di scegliere un imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

E poi l’assistenza, che comprende: Pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; Sistemazione in albergo, qualora siano necessari uno o più pernottamenti per la ripartenza; Trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa.

“Esprimo il mio rammarico per quanto accaduto e per i disagi che numerosi pendolari hanno subito e stanno tuttora subendo” prosegue Deidda. “Tuttavia, è fondamentale ricordare che le compagnie hanno l’obbligo di fornire assistenza ai passeggeri con il primo volo disponibile o, in alternativa, garantire tutta l’assistenza dovuta”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it