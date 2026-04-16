Siniscola, rinvenuto un cadavere in uno stabile abbandonato

Macabra scoperta nella tarda mattinata all’interno dell’ex fabbrica Sardocalce di Siniscola, area industriale ormai abbandonata. Il corpo senza vita di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto in uno dei locali dello stabilimento.

A fare la scoperta è stato un gruppo di operai impegnati nella pulizia dell’area esterna, intervenuti per rimuovere la vegetazione infestante. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Siniscola, i Vigili del fuoco e la Polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Dalla Questura di Nuoro sono arrivati anche gli specialisti della polizia scientifica, incaricati dei rilievi e degli accertamenti utili a ricostruire le circostanze del decesso.

Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere riconducibile a cause naturali, ma saranno gli esami medico-legali a chiarire con precisione quanto accaduto. L’uomo potrebbe essere un senza fissa dimora conosciuto nella zona.

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