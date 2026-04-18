Fotovoltaico a Tergu, nessun via libera: la legge regionale 20 ferma tutto

Sulla questione del parco fotovoltaico previsto nel territorio di Tergu, la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, interviene con fermezza per chiarire la portata della recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale. “Voglio essere chiara: non esiste alcun via libera automatico”, ha affermato la Governatrice, sottolineando come i giudici abbiano disposto che la vicenda debba essere integralmente riesaminata alla luce della Legge Regionale 20, il nuovo quadro normativo che disciplina l’installazione di impianti da fonti rinnovabili nell’Isola.

Il progetto, che prevede la realizzazione di un impianto in un’area agricola sensibile, aveva inizialmente ricevuto il diniego da parte del Comune di Tergu. La società proponente aveva quindi fatto ricorso al TAR, il quale ha però stabilito che il procedimento non è concluso e richiede una nuova valutazione. “Restano da verificare tutti i vincoli e i parametri urbanistici, edilizi e di tutela previsti per quell’area”, ha precisato Todde, rivendicando il valore politico della normativa regionale: “In Sardegna la transizione energetica non è un ‘liberi tutti’. Non basta dire sì alle rinnovabili per consentire qualsiasi intervento, ovunque”.

Un passaggio cruciale della sentenza riguarda la tutela legale dell’amministrazione locale. Il TAR ha infatti respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società contro il Comune. “È un passaggio rilevante — ha commentato la Presidente — perché conferma che difendere il territorio e applicare le norme non significa agire contro la legge”. La Regione sta sostenendo la transizione con investimenti per un miliardo di euro destinati all’autoconsumo e alle comunità energetiche, ma il percorso deve rimanere compatibile con l’identità dei territori.

In conclusione, Alessandra Todde ha ribadito il principio cardine della sua giunta: i progetti verranno valutati caso per caso, all’interno di regole certe e nel pieno rispetto dei beni culturali e del paesaggio. “Le rinnovabili sono necessarie, ma devono essere governate”, ha chiosato la Presidente, ponendo fine alle interpretazioni che vedevano nella sentenza del TAR un’apertura incondizionata ai parchi fotovoltaici in aree agricole.

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