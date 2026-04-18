Gonnosfanadiga, trovato con 100gr di hashish: scatta l’arresto per un 61enne

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella serata di ieri a Gonnosfanadiga. I Carabinieri della stazione locale, supportati dai colleghi di Sardara e dall’Aliquota Radiomobile di Villacidro, hanno bloccato un 61enne del luogo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, dopo un maldestro tentativo di fuga.

L’uomo, accortosi della presenza dei militari nei pressi della propria abitazione in una zona periferica del paese, ha cercato di dileguarsi repentinamente a piedi. La sua corsa è durata però pochi istanti: i Carabinieri lo hanno raggiunto e fermato quasi subito. L’atteggiamento sospetto ha spinto gli operanti a eseguire una perquisizione personale e, successivamente, a estendere il controllo all’interno della sua abitazione.

Nel corso delle attività di ricerca, i militari hanno rinvenuto circa 100 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Sono stati inoltre sequestrati due coltelli con tracce di stupefacente e la somma di 235 euro in contanti, ritenuta il provento dell’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per questa mattina presso il Tribunale di Cagliari.

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