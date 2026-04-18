Inter-Cagliari, Pisacane: “Perdere non fa mai piacere ma uniti possiamo salvarci”

"Ogni partita è difficile, non ci siamo salvati contro la Cremonese, occorre muovere la classifica", aggiunge il tecnico del Cagliari

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane esce sconfitto dalla sfida di San Siro contro l’Inter per 3-0, punteggio maturato interamente nella seconda frazione di gioco dopo che nel primo tempo la squadra isolana era riuscita a reggere bene l’urto della capolista. In attesa del completamento della 33a giornata di Serie A i rossoblù mantengono 6 lunghezze dalla zona rossa della classifica.

“Quando si perde non si è mai contenti, non fa mai piacere. ffrontavamo la squadra più forte del campionato, ma la palla sul primo gol poteva essere gestita meglio, così come sugli altri due e così come potevamo sfruttare meglio alcune situazioni che avevamo creato molto bene. Ma, d’altronde, quando una squadra fa gol significa che l’altra qualche errore l’ha commesso”, dichiara Pisacane.

“Dobbiamo rimanere sul pezzo, con voglia e con la giusta paura, che ti deve portare a dare il massimo applicandoti ogni giorno. Ogni partita è difficile, non ci siamo salvati contro la Cremonese, dove abbiamo fatto tre passi importanti ma occorre muovere ancora la classifica andando avanti con abnegazione e sacrificio, manca poco ma c’è ancora da fare. Stiamo completando un’annata tribolata per tanti ostacoli ma insieme dobbiamo e possiamo ottenere la salvezza”.

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