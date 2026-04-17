Inter-Cagliari 3-0, i rossoblù resistono un tempo: Barella segna e non esulta

Sconfitta per il Cagliari a San Siro contro l’Inter. La gara termina 3-0 e i rossoblù cadono dopo aver resistito per un tempo intero. Nella ripresa il crollo, tra errori e imprecisioni che portano la squadra alla deriva. Segna anche Nicolò Barella, che sceglie di non esultare per rispetto della squadra che lo ha lanciato.

Il Cagliari parte bene e nei primi 12 minuti si affaccia spesso nell’area nerazzurra, con Palestra che ha anche un’ottima occasione ma non trova la porta. Poi poco dopo è l’Inter ad arrivare in porta con Dimarco, con Adopo provvidenziale a porta sguarnita. Da qui in poi è l’Inter che sale di ritmo, mentre il Cagliari è costretto a rintanarsi. A ridosso del 40′ grande occasione per Pio Esposito, che a pochi passi da Caprile calcia debole. Si va così in perfetto equilibrio all’intervallo, con la squadra di Chivu apparsa però in crescita.

Nella ripresa si riparte con gli stessi undici e si riparte con il solito Cagliari distratto nelle fasi iniziali dei tempi. Al 51′ Dimarco scappa a Zé Pedro, serve Thuram sul secondo palo ed è vantaggio Inter. Il Cagliari molla gli ormeggi e va alla deriva: al 56′ arriva il raddoppio firmato dal grande ex Nicolò Barella.

Arrivano quindi i cambi di Pisacane, fuori Borrelli e Gaetano per Mendy e Deiola. Il Cagliari prova così a tirare fuori un po’ di grinta e al 70′ altra grande chance per Palestra che però preferisce l’assist al tiro, con Mendy a centro area anticipato. Pisacane inserisce poi Zappa e Folorunsho per Obert e Sulemana, con Palestra dirottato a sinistra.

Ultimi dieci minuti sconsolati per i rossoblù, dove l’Inter si limita a gestire il vantaggio, mentre i sardi provano a proporre qualcosa per il gol della bandiera. Ma è ancora l’Inter a far male calando il tris al 90′ con Zielinski: destro di prima e palla all’incrocio. Cagliari a casa senza appello.

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