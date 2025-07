Cagliari, salva un bagnante al Poetto: Luca Palmas premiato dal sindaco

“A nome di tutta la città, grazie per quello che hai fatto”. Così il sindaco Massimo Zedda ha voluto ringraziare a nome di tutta la città di Cagliari il giovane bagnino Luca Palmas, della Karalis Rescue, che lunedì è intervenuto al Poetto per salvare un bagnante che aveva perso i sensi in acqua, prestando i primi soccorsi e rianimandolo prima dell’arrivo del 118.

Originario di Decimomannu e appena 18enne, Palmas non ha esitato a intervenire per portare in salvo un 35enne, risultando determinante per salvargli la vita.

Una cerimonia semplice, organizzata nella mattinata di ieri e celebrata nei pochi minuti tra le interrogazioni e l’inizio della seduta del Consiglio comunale. “Preparazione, competenza e sangue freddo – ha sottolineato il sindaco – non sono da tutti: per Luca un piccolo riconoscimento per un grande gesto. Di nuovo grazie a nome di tutta la città”.

