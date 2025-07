Budoni, violento frontale: due feriti e complesso intervento dei Vigili del fuoco

Due auto distrutte e altrettanti feriti, di cui uno in condizioni più serie, è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada statale 125 al chilometro 276, nel tratto compreso tra Budoni e Siniscola. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento, sono state una Hyundai ix35 e una Nissan Qashqai.

L’impatto è stato particolarmente violento: il conducente della Hyundai ha riportato solo lievi ferite, mentre per l’uomo alla guida della Nissan è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco della squadra 14A della base estiva di San Teodoro, che lo hanno estratto con un delicato intervento dall’abitacolo gravemente danneggiato. Il ferito, con traumi multipli, è stato affidato alle cure dei sanitari.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 di Siniscola e della base di Budoni, oltre alle forze dell’ordine. La Polizia di Siniscola e la Polizia Locale di Budoni hanno gestito la viabilità, fortemente rallentata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

