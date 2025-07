Terribile scontro frontale a Quartu: due persone in ospedale

Brutto incidente avvenuto verso l’ora di pranzo a Quartu, all’altezza fra l’incrocio della 554 e il bivio per Pitz’e Serra. Due auto si sono scontrate frontalmente tra loro e per qualche attimo si è temuto il peggio.

Diversi passanti che si trovavano lì per caso sono stati costretti a deviare, perché quel tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per favorire i soccorsi.

I Vigili del fuoco hanno infatti impiegato un po’ di tempo per estrarre le due persone dalle lamiere. Fortunatamente però nessuna delle due ha riportato delle ferite gravi. In ogni caso, sono state portate in ospedale per accertamenti.

