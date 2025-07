Dermatite bovina, il Tar condanna i bovini all’abbattimento

Il Tar Sardegna condanna all’abbattimento i bovini che pur non essendo positivi alla dermatite nodulare si trovano nello stesso allevamento di quello che contraggono la malattia. Questo è l’esito della sentenza emessa questo pomeriggio nei confronti di un allevatore del Nuorese che aveva chiesto la sospensione degli abbattimenti.

A detta dei giudici amministrativi, gli indennizzi economici dovrebbero compensare le perdite causate dagli abbattimenti: “Il pregiudizio sofferto dal ricorrente verrà, quantomeno parzialmente, compensato dagli indennizzi – si legge nella sentenza – per l’erogazione dei quali risultano in corso stanziamenti in bilancio da parte della Regione”.

Inoltre, nel documento si afferma che: “L’abbattimento si prospetta quale unica efficace azione idonea a scongiurare il diffondersi della malattia”.

Una doccia fredda per tutti gli allevatori che ieri avevano sottolineato l’importanza del decreto cautelare monocratico provvisorio con cui si era temporaneamente frenato l’abbattimento.

