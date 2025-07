L'obiettivo è quello di ottenere l'approvazione entro la metà di agosto. Scetticismo dall'opposizione: "Ci prenderemo tutto il tempo per l’esame del provvedimento"

Sardegna, comunicato in Consiglio l’iter per la manovra di bilancio

L’iter per la manovra di assestamento di bilancio è stato comunicato quest’oggi in Consiglio regionale della Sardegna da parte della Giunta Todde e l’obiettivo è quello di approvarla entro metà agosto.

“L’auspicio è che il disegno di legge sia approvato prima della pausa estiva – ha detto l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni – questo consentirebbe di proseguire il percorso di riallineamento dei conti pubblici e di evitare il ricorso a tre mesi di esercizio provvisorio come lo scorso anno. Un passo importante lo abbiamo fatto con il rendiconto su cui la Corte dei Conti si è espressa in termini positivi. Occorre proseguire su questa strada”.

Tempistiche che però hanno suscitato più di qualche dubbio nell’opposizione che preannunciano che si prenderanno tutto il tempo necessario per leggere e riflettere sulla manovra da 800 milioni: “Sarebbe utile che la maggioranza convocasse prima i capigruppo – afferma Fausto Piga, capogruppo di Fratelli d’Italia – Noi ci prenderemo tutto il tempo per l’esame del provvedimento e per le nostre relazioni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it