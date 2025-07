Dermatite bovina, Cera: “Quarantena vigilata alternativa ragionevole”

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione della dermatite bovina continua a tenere sotto scacco la Sardegna. Oggi il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuele Cera chiesto un tavolo urgente alla V Commissione per ascoltare anche la Cooperativa Produttori Arborea.

“L’Ufficio di Presidenza della V Commissione non si è ancora riunito dall’inizio della XVII Legislatura – ha dichiarato Cera – Esso rappresenta uno strumento di confronto operativo e strutturato tra tutte le forze politiche rappresentate in Commissione, al fine di predisporre un programma di lavoro condiviso e affrontare in modo serio ed efficace le tante necessità e emergenze che colpiscono il mondo produttivo isolano”.

Nella nota si legge anche che: “Fratelli d’Italia condivide le preoccupazioni e le perplessità espresse dalla stessa Cooperativa, secondo cui l’approccio attuale da parte della Struttura regionale appare più repressivo che risolutivo, con gravi conseguenze sul piano economico e sul rapporto fiduciario tra allevatori e istituzioni”.

Per questo motivo, la Cooperativa Arborea suggerisce proposte per la sospensione delle misure più invasive, l’attivazione di un fondo di ristoro per gli allevatori danneggiati unitamente all’apertura di un tavolo tecnico regionale con il coinvolgimento degli operatori del settore.

“La quarantena vigilata rappresenta un’alternativa ragionevole e responsabile, da verificare sotto il profilo normativo, adottare con criterio nei singoli territori sulla base dell’effettiva evoluzione epidemiologica. È indispensabile – ha proseguito Cera – ascoltare chi opera quotidianamente nel comparto, perché solo attraverso soluzioni condivise e fondate su basi scientifiche potremo tutelare realmente la salute animale e la sopravvivenza delle nostre aziende zootecniche”.

