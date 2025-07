Indennizzi dermatite bovina, esplode la polemica del Csa: “Appena 21 euro a capo”

Esplode una volta di più la polemica per la gestione della dermatite nodulare bovina in Sardegna. A rincarare la dose è il Centro Studi Agricoli che si è soffermato sugli indennizzi che la Regione dovrebbe garantire agli allevatori.

“Altro che aiuti, qui si prende in giro l’intero comparto bovino da carne sardo” sbottano il presidente Tore Piana e Carmen Materazzo.

“I numeri parlano chiaro – attaccano i due – degli 8,8 milioni annunciati, solo 5 milioni sono realmente destinati agli indennizzi per gli allevatori, tra abbattimenti e smaltimento carcasse. Il resto è destinato a spese di gestione e movimentazione. Se si divide questa cifra per i circa 240.000 capi bovini da carne presenti in Sardegna, significa che ogni allevatore riceverà appena 21 euro a capo. È una cifra irrisoria e scandalosa, una vera presa in giro”.

Da qui l’appello alla Regione affinché cominci a muoversi il prima possibile: “Per prevenire questa situazione drammatica, la Regione chieda urgentemente al Governo nazionale l’attivazione di un ammasso pubblico delle carni sarde. Solo così potremo difendere la nostra economia pastorale, evitare il crollo del prezzo e fermare eventuali speculazioni”.

“Chi governa – conclude Piana – metta fatti al posto dei comunicati, risorse reali e soprattutto ascolti chi lavora ogni giorno nelle campagne, perché la situazione è difficile”.

