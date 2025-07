Sardegna a fuoco: maxi incendio a Orosei, 13 mezzi in azione e case evacuate

Un incendio di interfaccia di vaste proporzioni sta interessando da questa mattina, intorno alle 9, la località di Sos Alinos, nel comune di Orosei. Le fiamme, divampate in un canneto, minacciano da vicino diverse abitazioni e residence, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale di alcune strutture a causa della densa colonna di fumo.

Sul posto stanno operando incessantemente quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro, con un dispiegamento di dieci mezzi terrestri, impegnati a presidiare le abitazioni e contenere l’avanzata del fuoco. A supporto delle operazioni a terra, è stato attivato un imponente dispositivo aereo: due Canadair, un Super Puma e altri elicotteri del servizio regionale, oltre all’elicottero Drago 143 del Reparto Volo Sardegna, stanno effettuando lanci continui per spegnere il rogo dall’alto.

Il Comando Operativo Comunale è stato attivato presso il Comune di Orosei per coordinare l’emergenza, con la presenza di un Funzionario di Guardia sul posto per supervisionare le operazioni. Oltre ai Vigili del Fuoco, stanno collaborando attivamente il Corpo Forestale, l’Agenzia Forestas, i Barracelli e la Protezione Civile, in una vasta mobilitazione di forze per tutelare la sicurezza dei cittadini e del patrimonio ambientale.

