Maxi operazione anti terrorismo: perquisiti alcuni minorenni sardi

La Polizia quest'oggi ha realizzato 22 perquisizioni in tutta Italia che hanno riguardato giovani coinvolti in contesti estremisti: dal suprematismo allo jihadismo

La Polizia quest’oggi ha effettuato delle perquisizioni in tutta Italia che hanno riguardato giovani che in qualche modo sono stati coinvolti in contesti estremisti, anche di matrice suprematista e jihadista. Tra questi ci sono anche alcuni minorenni sardi.

Secondo i dati raccolti, infatti, a seguito dell’inchiesta che aveva già portato ad un quattordicenne di Oristano, che sui social pubblicava video mentre impugnava coltelli e pistole, sarebbero stati perquisiti anche due minori di 15 anni residenti nella stessa città. Si parla, inoltre, anche di un 17enne di Sassari.

In totale, le perquisizioni in tutta Italia sono state 22 e la Polizia ha posto l’attenzione sul ruolo da parte del web che facilita la diffusione di questo tipo di contenuti che in qualche modo attirano i giovani.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it