Il Cagliari vince sotto gli occhi di Kiliçsoy: 1-0 al Saint-Etienne

Un gran gol di Adopo ha illuminato la serata. Intanto si attende per oggi l'ufficialità dell'attaccante turco, che ieri era allo stadio per assistere all'incontro

È bastato il gran sinistro dalla distanza di Michel Adopo per stendere il Saint Etienne e regalare al Cagliari il primo Trofeo Gigi Riva.

Ieri i rossoblù si sono imposti ai danni del club francese per 1-0 in quella che è stata la quarta amichevole di questa pre-season, la prima alla Unipol Domus davanti al proprio pubblico.

Tra gli spettatori inoltre ce n’era anche uno particolare, ovvero Semih Kiliçsoy, atterrato a Cagliari poco prima dell’incontro e catapultato immediatamente allo stadio.

L’attaccante turco ieri ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e poi nel pomeriggio è volato a Cagliari. L’ufficialità è attesa già per la giornata odierna.

Intanto, i rossoblù sono ormai ad un passo dal chiudere la trattativa con l’Inter per Sebastiano Esposito, ulteriore rinforzo che andrà di fatto a chiudere i discorsi per quanto riguarda il reparto offensivo.

Si cerca ancora il profilo giusto, invece, per la difesa. Goglichidze è sfumato, essendo andato a sorpresa a Udine, e sul piatto si sono susseguiti diversi nomi ma per il momento i rossoblù sembra non abbiano ancora trovato su chi puntare con forza.

