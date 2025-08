Condotta rotta a Cagliari, Loi presenta interrogazione: “Situazione inaccettabile”

"Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze senza affrontare il problema alla radice" aggiunge la Consigliera comunale

I tanti disagi causati dalla rottura della condotta in via dei Salinieri a Cagliari hanno spinto la Consigliera comunale Stefania Loi a presentare un’interrogazione urgente rivolta al Sindaco Zedda e all’Assessore competente.

Senza alcun preavviso infatti, sono rimasti senz’acqua diversi quartieri della città. L’intervento infatti ha richiesto la completa sostituzione della tubatura da parte di Abbanoa, fatto che ha esteso i tempi di ripristino del servizio.

“La situazione è inaccettabile – ha dichiarato Stefania Loi – Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze senza affrontare il problema alla radice. In piena estate, mentre si chiede ai cittadini di risparmiare acqua, interi quartieri restano a secco per ore, senza avviso e con danni ambientali ed economici evidenti”.

Per questo motivo, l’interrogazione è volta a chiedere di chiarire le cause strutturali alla base delle continue rotture; conoscere eventuali analisi tecniche effettuate e gli esiti; sapere se sono previsti interventi risolutivi o piani di ammodernamento della rete.

Oltre a questo, è stato chiesto: “Di rendere noti i costi economici e ambientali degli sprechi d’acqua finora verificatisi; di comunicare se siano previste forme di indennizzo per cittadini e imprese danneggiate; di illustrare le misure di prevenzione e manutenzione predittiva adottate da Abbanoa per evitare che simili episodi si ripetano”.

“Non basta chiudere una falla e sperare che non si ripresenti: servono trasparenza, visione e responsabilità – conclude Loi – I cittadini meritano risposte e infrastrutture all’altezza di una città moderna e vivibile”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it