Cagliari, spaccio di droga in pieno centro: denunciate due persone

Due persone sono state fermate ieri a Cagliari dalla Polizia Locale mentre erano intenti nella compravendita di sostanze stupefacenti, vicino al Municipio.

Alla vista degli agenti, uno dei due ha tentato la fuga, ma è stato prontamente fermato. Successivamente, entrambi i soggetti sono stati sottoposti a perquisizione e sono stati trovati marijuana e hashish, nonché denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

I due uomini sono stati accompagnati presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per le operazioni di fotosegnalazione e successivamente presso il Comando di Polizia Locale per la redazione degli atti.

L’operazione si è conclusa con una perquisizione domiciliare eseguita a carico di uno dei due fermati, effettuata con il supporto del Nucleo Cinofilo della Guardia di Finanza.

Entrambi sono stati denunciati a piede libero per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. Per uno dei due, risultato essere un turista in vacanza, è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

