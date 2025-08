Dopo aver sporto denuncia alle forze dell'ordine, la donna ha lasciato la Sardegna insieme ai suoi figli per mettersi al sicuro

Orrore a Oristano, moglie stuprata e figli picchiati: 36enne in manette

La Polizia di Oristano ha arrestato un uomo di 36 anni con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. A far scattare le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, è stata la denuncia della moglie, che ha trovato il coraggio di raccontare le violenze subite.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo da anni maltrattava la donna, costringendola a rapporti sessuali, talvolta violenti. Inoltre, l’indagato avrebbe picchiato e insultato i figli che la moglie aveva avuto da una precedente relazione.

La situazione è precipitata in seguito all’ennesimo episodio di violenza. La vittima è riuscita a scappare di casa con i figli, uno dei quali è disabile, e si è recata in Questura per denunciare l’uomo. La sua testimonianza è stata supportata da un’amica a conoscenza dei maltrattamenti.

Dopo aver sporto denuncia, la donna ha lasciato la Sardegna insieme ai suoi figli per mettersi al sicuro.

