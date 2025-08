Incidente sul lavoro a Siniscola, Murru (Uil): “Due in pochi giorni, inaccettabile”

La segretaria regionale della Uil esprime tutto il proprio disappunto per l'ennesimo incidente sul lavoro in Sardegna, il secondo grave in pochi giorni

Un altro grave incidente sul lavoro in Sardegna e ancora una volta i sindacati esprimono il proprio malcontento per una situazione che non accenna a fermarsi. La segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru, interviene con fermezza sull’infortunio avvenuto ieri a Siniscola che ha visto coinvolto un operaio dipendente di una ditta specializzata, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro.

“Un operaio di 40 anni è precipitato da un’altezza di sei metri mentre operava sul tetto di un capannone nella zona industriale di Siniscola. È il secondo grave incidente sul lavoro in Sardegna nel giro di pochi giorni” tuona Murru. Il sindacato “esprime profonda preoccupazione e vicinanza al lavoratore coinvolto e alla sua famiglia, ma non può più accettare che la sicurezza nei luoghi di lavoro venga continuamente sottovalutata”.

Per Murru “non possiamo abituarci a leggere quotidianamente bollettini di guerra sul lavoro. Ogni incidente rappresenta un fallimento del sistema sicurezza e un richiamo urgente alle responsabilità di imprese, istituzioni e organi di controllo”.

La segretaria conclude: “Le misure di prevenzione e formazione devono essere al centro dell’azione pubblica e imprenditoriale. È inaccettabile rischiare la vita per guadagnarsi da vivere”.

