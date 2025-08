Capoterra, scontro tra un’auto e un monopattino: 14enne gravissimo

Un ragazzino di 14 anni è gravissimo dopo un incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 nella zona di Rio San Girolamo, a Capoterra.

Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava a bordo di un monopattino quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un’auto. L’impatto è stato molto forte e il quattordicenne, che secondo le prime informazioni non indossava il casco, ha riportato traumi gravi.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 dell’associazione Anas, che hanno prestato le prime cure prima di richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è ora ricoverato in condizioni critiche.

