Dermatite bovina, salta accordo per legge su aiuti aziende: l’opposizione attacca

Non c’è l’accordo tra maggioranza e opposizione per la legge che mira a garantire risorse alle aziende agricole colpite dalla dermatite bovina.

“Avevamo dato disponibilità affinché in Quinta commissione si elaborasse un testo unificato sulla dermatite bovina – afferma Paolo Truzzu, capogruppo di Fdi – prendendo spunto dalla proposta della giunta e dalla legge presentata dalla minoranza”.

Alla fine però, spiega l’ex Sindaco di Cagliari: “Abbiamo appurato come in commissione sia stato approvato il testo della giunta e non è stata assolutamente prodotta una legge unificata. Ora, siccome immagino che ci sia, da parte della maggioranza, l’intenzione di far entrare in aula questa proposta di legge, lo dico subito a scanso di equivoci: noi vi chiederemo i dieci giorni per la relazione di minoranza“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it