Colpo di scena Esposito: il Cagliari rilancia e si riapre la sfida col Parma

Si è trasformata in una vera e propria telenovela la questione Esposito: i rossoblù provano a fare leva sulla volontà del giocatore

Tutto sembrava ormai apparecchiato per il trasferimento di Sebastiano Esposito al Parma, ma nel pomeriggio è arrivato un nuovo ribaltamento della situazione.

Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Cagliari avrebbe rilanciato la sua offerta per il giocatore.

In particolare, i rossoblù fanno leva sulla volontà dell’attaccante di andare in Sardegna. Il Parma infatti aveva raggiunto l’accordo con l’Inter, sulla base di 4 milioni di euro e il 50% sulla sua futura rivendita, ma non aveva ancora incassato il sì di Esposito.

