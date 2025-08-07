Festa a Cagliari, Giovanni “Nanni” Fodde ha compiuto 100 anni

A consegnargli la targa è stato il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci e la cerimonia è avvenuta in luogo particolare: la sede dell'azienda fondata da Fodde

Ha compiuto 100 anni quest’oggi Giovanni, noto Nanni, Fodde, cittadino di Cagliari. Quest’oggi il Comune ha voluto rendergli i propri omaggi e si è trattato di un festeggiamento particolare.

La consueta consegna della targa, per mano del Presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, è infatti avvenuta all’interno dell’azienda da lui fondata e situata in via Calamattia.

Una vita dedicata al lavoro e appunto alla sua azienda Acentro, fondata 70 anni fa. Così nei festeggiamenti sono stati coinvolti anche tutti i dipendenti dell’azienda.

“È la prima volta – ha sottolineato Benucci – che festeggiamo un centenario sul suo posto di lavoro”. “Tutto il resto fuori – è stata la risposta immediata – non è poi così divertente”.

