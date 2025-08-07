Conferenza capigruppo, i lavori per l’assestamento di bilancio slittano a lunedì

Intanto si va verso l'accordo tra maggioranza e opposizione per la legge sui ristori agli agricoltori per la dermatite bovina: domani incontro con le associazioni

I lavori per la manovra di assestamento del bilancio da 800 milioni slittano a lunedì mattina. Questo è ciò che è emerso dalla Conferenza dei capigruppo.

“Lo slittamento dei lavori dell’Assemblea – si legge in una nota – si è reso necessario per permettere agli uffici di ordinare gli emendamenti presentati all’assestamento. Per ora ne sono stati ritenuti ammissibili 3616, ma l’esame non è stato completato”.

Intanto, si avvicina l’accordo tra la maggioranza e l’opposizione per la dermatite bovina e per domani è stato fissato l’incontro con le associazioni di categoria. In questo modo, verrà condiviso con loro il testo della legge che riguarda gli aiuti economici per gli agricoltori.

