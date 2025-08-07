Alghero, cena di lusso e poi scappano senza pagare: denunciati due turisti

Avevano consumato pietanze a base di pesce, del vino e poi se ne erano andati facendo finta di nulla

Una cena in riva al mare con pietanze locali a base di pesce e del vino, poi la fuga senza pagare il conto. Due turisti sono stati identificati e denunciati ad Alghero.

Avevano approfittato di un momento di distrazione del personale per andare via, facendo finta di niente. Dal locale allora era stata avvisata la polizia che è prontamente intervenuta.

Nel giro di pochi giorni, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità delle due persone, sfruttando le descrizioni dei testimoni e gli impianti di videosorveglianza. Ora i due turisti rischiano una condanna che può arrivare fino a due anni di reclusione.

