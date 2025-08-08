Prima pagina Shock a Olbia: trovato il cadavere di un 20enne su una barca

Macabra scoperta su una barca ormeggiata nel porticciolo turistico, Polizia sul posto per i rilievi

Redazione Cagliaripad
Crediti foto: Ansa

Sgomento a Olbia per il ritrovamento avvenuto questa mattina nella Marina di Portisco. Il cadavere di un ragazzo è stato trovato su una imbarcazione ormeggiata nel porticciolo turistico.

Secondo i primi riscontri, si tratterebbe di un giovane di circa 20 anni. Sul posto si è precipitata la Polizia di Stato insieme alla sezione Scientifica per svolgere i rilievi, oltre ai Vigili del Fuoco.

Stando alle prime indagini, il ragazzo sarebbe morto a causa delle esalazioni fuoriuscite dal wc chimico.

