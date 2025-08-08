Intossicazione da botulino: protocolli sanitari attivati subito in Sardegna e Calabria

Dopo quanto avvenuto in Sardegna, anche in Calabria, in provincia di Cosenza, sono stati registrati dei casi di botulino che hanno portato alla morte di un uomo. Pe questo motivo il Ministero della Salute ha reso noto di aver attivato i protocolli sanitari.

“A seguito di due importanti cluster di intossicazione botulinica che si sono verificati nelle ultime settimane in Sardegna e Calabria, il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute ha immediatamente attivato tutti i protocolli sanitari” scrive il Ministero in una nota.

“Il sistema di intervento – afferma Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie – ha reagito prontamente garantendo ai pazienti l’accesso tempestivo ai trattamenti antidotici salvavita”.

