Migrante trovato morto in mare a Sant’Antioco, ricerche in corso per altri dispersi

Il corpo senza vita recuperato nella notte potrebbe appartenere a un gruppo partito dal Nord Africa e finito in acqua a poche miglia dalla costa

È stato recuperato nella notte, davanti alle coste di Sant’Antioco, il corpo senza vita di un migrante. Si tratterebbe di uno dei dispersi che la Guardia costiera stava cercando da ieri con motovedette ed elicotteri nelle acque dell’isola.

L’uomo farebbe parte di un gruppo in viaggio dal Nord Africa verso la Sardegna, probabilmente a bordo di un barchino che, per cause ancora da chiarire, potrebbe aver avuto un guasto o una rottura a poche miglia dalla riva. In seguito all’incidente, alcune persone sarebbero finite in mare.

Ieri una motovedetta aveva già tratto in salvo un sopravvissuto. Ma resta alta la preoccupazione per una decina di compagni di viaggio ancora dispersi. Della piccola imbarcazione, al momento, non è stata trovata alcuna traccia. Le ricerche proseguono senza sosta.

