Tragedia a Orosei, 50enne muore in spiaggia punto da un calabrone

Una nuova tragedia ha sconvolto la Sardegna. Davide Mameli, 50 anni e originario di Galtellì, è morto domenica sera in seguito alla puntura di un calabrone, avvenuta mentre era in spiaggia ad Orosei.

L’uomo, sapendo di essere allergico, aveva assunto un farmaco antistaminico salvavita, ma purtroppo né questo accorgimento e nemmeno il tempestivo arrivo dei soccorsi sono riusciti ad evitare il peggio.

Un profondo lutto che ha colpito Galtellì, tanto che che il sindaco ha reso noto l’annullamento di tutti gli eventi che erano in programma per la giornata di oggi e quella di domani:

“Apprendiamo la scomparsa di Davide, membro attivo della nostra comunità, la cui perdita ha profondamente colpito l’intera collettività. Esprimiamo le più sentite condoglianze e la nostra più sincera vicinanza a sua moglie Antonella e a tutta la famiglia, a cui rivolgiamo un abbraccio in questo momento di grande dolore”.

I funerali saranno celebrati oggi nella chiesa di Santissimo Crocifisso a Galtellì.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it