L’entusiasmo di Sebastiano Esposito: “Molto felice di essere qui, volevo il Cagliari”

Cori e tanto calore hanno accolto l’arrivo di Sebastiano Esposito a Cagliari. L’attaccante ieri sera è atterrato intorno alle 21.30 e ora è pronto a scendere in campo già in occasione della gara di Coppa Italia prevista per sabato.

“Ho già sentito Pisacane da alcune settimane e sono molto felice di essere qui. Volevo venire a Cagliari e sono stato convinto della scelta fin da subito. Spero di poter scendere in campo in Coppa Italia” ha affermato l’attaccante appena uscito dall’area sterile dell’aeroporto.

In rossoblù ritroverà poi sia Caprile che Folorunsho, compagni di squadra di quel Bari che si arrese al Cagliari nello spareggio per salire in Serie A: “Prima di arrivare qui li ho sentiti quasi ogni giorno” ha affermato il giocatore.

