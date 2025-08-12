Cagliari, provvedimento di fermo per una nave cargo: contestate 31 irregolarità

Il Nucleo Port State Control delle Capitanerie di porto di Cagliari ieri ha emanato un provvedimento di fermo nei confronti di una nave “General cargo” battente bandiera della Liberia.

Stando a quanto riferito, la nave era arrivata nel porto di Cagliari per fini commerciali lo scorso 8 agosto. Nel corso di un’ispezione sono state riscontrate gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell’equipaggio, in materia di prevenzione e lotta degli incendi e di gestione della sicurezza di bordo.

In totale le irregolarità riscontrate sono state 31. Per questo motivo, su disposizione della Capitaneria di Porto, la nave non potrà ripartire da Cagliari sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control.

