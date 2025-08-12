Cagliari, lite furibonda in via Roma tra senza tetto: intervengono i Carabinieri

Tensione in via Roma tra due senza tetto: uno dei litiganti, particolarmente agitato, è stato denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno denunciato in stato di libertà un 48enne straniero, senza fissa dimora e disoccupato, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.

L’intervento è scattato in via Roma, dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato una lite tra due uomini senza fissa dimora. Alla vista dei militari, il 48enne in evidente stato di alterazione psicofisica stava ancora inveendo contro l’altro soggetto.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l’uomo si è rifiutato, venendo poi identificato e denunciato per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. A suo carico anche la segnalazione per violazione dell’obbligo di permanenza notturna previsto dalla misura alternativa in corso.

