Roberta Pitzalis, a Guasila l’ultimo saluto tra le lacrime

Chiesa gremita e commozione profonda oggi al santuario della Beata Vergine Assunta di Guasila per i funerali di Roberta Pitzalis, 38 anni, morta venerdì scorso in seguito a un’intossicazione da botulino aggravata da polmonite emorragica.

La donna era stata ricoverata dopo aver partecipato alla Fiesta Latina di Monserrato del 22 luglio, dove aveva consumato un panino con salsa guacamole. Inizialmente curata all’ospedale Brotzu, era poi stata trasferita al Businco, dove è deceduta. Era una degli 8 ricoverati legati all’episodio.

La messa funebre è stata celebrata dall’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi. Tra le centinaia di presenti anche i sindaci di Guasila e Monserrato, Paola Casula e Tomaso Locci. Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita della bara color bianco dalla chiesa poco prima di mezzogiorno. Tante lacrime e profonda tristezza per una morte difficile da comprendere.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it